"Забастовка избирателей" в России: около 250 задержанных

На акциях в поддержку "Забастовки избирателей" Алексея Навального по всей России задержаны около 250 человек. Об этом сообщает правозащитная организация "ОВД-Инфо".

По данным правозащитников, больше всего задержанных в Чебоксарах - около 50 человек и в Уфе - около 45.

В Кемерове задержан 31 человек, в Мурманске 23 человека, в Туле и Москве 16 задержанных, в Томске 12, в Петербурге 10. Задержания происходили также в Архангельске, Астрахани, Березниках, Волгограде, Калуге, Кирове, Нижнем Новгороде, Новгороде Великом, Новосибирске, Новочебоксарске, Петрозаводске, Раменском, Самаре, Саранске, Тольятти, Челябинске, Южно-Сахалинске.

В МВД РФ подсчитали, что на акциях Навального в 46 регионах приняли участие около 4,5 тыс. человек. В частности, по данным полиции, в Москве протестовали около тысячи человек

Сами организаторы акции пока не сообщили о ее численности, но по оценкам Медузы, только в Москве в "забастовке" принимали участие не менее 3 тыс. человек.

Акции 28 января организованы в поддержку «Забастовки избирателей», которую объявил Алексей Навальный. Он и его сторонники призывают бойкотировать выборы президента в марте 2018 года. Навального в ходе московской акции задержала полиция.