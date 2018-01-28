В австралийском аэропорту разрешили рассчитываться криптовалютой

Биткоины принимают в магазинах и ресторанах на территории двух терминалов

Аэропорт Брисбен в Австралии, третий по пассажиропотоку в стране, заявил о введении системы оплаты товаров и услуг криптовалютой. Говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Путешественники смогут использовать биткоин, Dash, Ethereum и другие криптовалюты для оплаты в магазинах и ресторанах в двух терминалах аэропорта. Со временем администрация аэропорта обещает ввести оплату криптовалютой во всех заведениях всех терминалов.

"Каждый раз, когда вы путешествуете, вам приходится иметь дело с несколькими видами валют, и вы никогда не знаете, как вам придется рассчитаться. Мы рады стать первым аэропортом с цифровой валютной системе", - говорится в сообщении.

В заявлении аэропорта добавили, что такой способ оплаты позволяет сохранить анонимность и обойтись без посредников, благодаря чему возможна низкая комиссия и более выгодный обменный курс.

Техническое обеспечение процессов возьмет на себя компания TravelbyBit.