Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Скончался основатель мебельной сети IKEA
Скончался основатель мебельной сети IKEA
Фото: flickr.com/photos/haparanda

Скончался основатель мебельной сети IKEA

Ингвар Кампрад ушел из жизни на 92-м году жизни

28.01.18 692
100

В субботу, 27 января, на 92-м году жизни скончался основатель одной из крупнейших в мире розничных сетей IKEA Ингвар Кампрад. Об этом сообщается на сайте мебельной компании.

"Один из величайших предпринимателей 20-го века Ингвар Кампрад мирно скончался 27 января в своем доме в Смаленде, Швеция", - говорится в заявлении.

Отмечается, что основатель IKEA умер после болезни в окружении родных.

"Мы скорбим о потере нашего основателя и уважаемого друга Ингвара. Его наследие станет предметом для восхищения на многие годы вперед, и его видение по созданию лучшей повседневной жизни для многих людей - будет продолжать руководить и вдохновлять нас", - говорится в заявлении главного исполнительного директора IKEA Group Джеспера Бродина.

Кампрад родился в 1926 году в местечке Эльмхульт на юге Швеции в фермерской семье. IKEA он основал в 17 лет на подаренные отцом деньги. Первый торговый центр компания открыла в 1958 году. Сейчас продукция компании представлена в более 40 странах мира.

Основатель отошел от оперативной деятельности IKEA с 1988 года, однако продолжал сотрудничество с компанией в качестве старшего советника.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Комната страха. Как говорить с детьми о смертиУшла в Земноморье. Что оставила после себя Урсула Ле ГуинУмер создатель легендарной "Полицейской академии"

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 9942
  2. Не злите Брюссель. Хьюг Мингарелли о евроинтеграции и войне против НАБУ 7778
  3. Бой под Крутами: мифы и факты. Как это было 100 лет назад 6093
  4. 10 лет спустя. Какой может стать Украина к 2028 году 3254
  5. Откуда приходит солнце. Мифы и правда о Японии и японцах 3475
  6. Цензурный Сталинград. Как запретить неприятное и обидное 3852
  7. Ушла в Земноморье. Что оставила после себя Урсула Ле Гуин 3138
  8. Сестра Сенцова. Наталья Каплан о брате, слежке ФСБ и играх политиков 2921
  9. Загадки человечества. Топ-5 необъяснимых явлений 4620
  10. Это полный провал. Фильмы и сериалы, не выдержавшие тест на толерантность 35309
  1. В РФ ответили Моравецкому: не дали Польше ни одного повода считать себя угрозой 3689 / 4279
  2. Усик показал Бриедису, как нужно драться 3436 / 3568
  3. Премьер Польши назвал самую большую угрозу для страны 3268 / 3771
  4. Волкер: Российский проект размещения миротворцев на Донбассе только усилит конфликт 2518 / 2953
  5. Аквариумные рыбки. Почему украинцами легко манипулировать 2070 / 2294
  6. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 1813 / 9942
  7. Белым по чёрному. Как расизм проникает в кино и книги 1393 / 1481
  8. Сторонники Навального по всей России вышли на "Забастовку избирателей" 1325 / 1440
  9. Убийцы и жертвы. Лучшие книги января 1294 / 1340
  10. В Киеве произошло ДТП с участием фуры, загорелись несколько авто 1211 / 1345
  1. Усик показал Бриедису, как нужно драться 18 / 3568
  2. Аквариумные рыбки. Почему украинцами легко манипулировать 16 / 2294
  3. Ложная тревога. 7 диагнозов, которыми врачи спекулируют на болезнях 16 / 7005
  4. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 12 / 9942
  5. Премьер Польши назвал самую большую угрозу для страны 8 / 3771
  6. В РФ ответили Моравецкому: не дали Польше ни одного повода считать себя угрозой 8 / 4279
  7. Ушла в Земноморье. Что оставила после себя Урсула Ле Гуин 6 / 3138
  8. Бой Усика и Бриедиса 5 / 420
  9. Волкер: Российский проект размещения миротворцев на Донбассе только усилит конфликт 5 / 2953
  10. Чудачество в законе. 5 самых необычных государственных учреждений мира 4 / 163
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.