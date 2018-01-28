Скончался основатель мебельной сети IKEA

Ингвар Кампрад ушел из жизни на 92-м году жизни

В субботу, 27 января, на 92-м году жизни скончался основатель одной из крупнейших в мире розничных сетей IKEA Ингвар Кампрад. Об этом сообщается на сайте мебельной компании.

"Один из величайших предпринимателей 20-го века Ингвар Кампрад мирно скончался 27 января в своем доме в Смаленде, Швеция", - говорится в заявлении.

Отмечается, что основатель IKEA умер после болезни в окружении родных.

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"Мы скорбим о потере нашего основателя и уважаемого друга Ингвара. Его наследие станет предметом для восхищения на многие годы вперед, и его видение по созданию лучшей повседневной жизни для многих людей - будет продолжать руководить и вдохновлять нас", - говорится в заявлении главного исполнительного директора IKEA Group Джеспера Бродина.

Кампрад родился в 1926 году в местечке Эльмхульт на юге Швеции в фермерской семье. IKEA он основал в 17 лет на подаренные отцом деньги. Первый торговый центр компания открыла в 1958 году. Сейчас продукция компании представлена в более 40 странах мира.

Основатель отошел от оперативной деятельности IKEA с 1988 года, однако продолжал сотрудничество с компанией в качестве старшего советника.