В США на автомойке застрелили пять человек

В воскресенье, 28 января, в американском в городе Мелкрофт (Пенсильвания) произошла стрельба на автомойке, в результате которой погибли пять человек, еще один получил ранения. Об этом сообщает Fox News.

В результате стрельбы погибли трое мужчин и две женщины. Неясно, был ли стрелок среди убитых. Однако полиция заявила, что в настоящее время нет угрозы для общественности.

"Жертвы пока не опознаны, мы не знаем, что произошло сегодня утром, расследование только началось", - сказал Роберт Блуоутер из полиции штата Пенсильвания.

Напомним, в США по заказу правительства разрабатывают симулятор стрельбы в школе.