В США из-за гриппа закрыли школы в 11 штатах

В связи с эпидемией гриппа в Соединенных Штатах занятия в школах отменили в 11 штатах. Об этом сообщает Fox News.
закрыть Учебные заведения закрыли в штатах Айдахо, Техас, Оклахома, Флорида, Алабама, Кентукки, Теннесси, Мичиган, Иллинойс, Cеверная Каролина и Миссури.
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По данным телеканала USA Today, с начала сезона из-за гриппа в США скончались 37 несовершеннолетних. Сезонная вспышка заболевания была зафиксирована в 49 из 50 штатов.
Напомним, во Франции от гриппа умерло более 30 человек.