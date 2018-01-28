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Главная » Мир » Папа Франциск начинает и заканчивает день "по-украински"

Папа Франциск начинает и заканчивает день "по-украински"

Папа Франциск начинает и заканчивает день "по-украински"
Папа Франциск / Фото: catholicnewsagency.com

Великий Понтифик утром и вечером целует икону, подаренную главой УГКЦ

28.01.18 163
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Папа Римский Франциск каждый день он начинает и заканчивает, целуя икону Пресвятой Богородицы, подаренной главой УГКЦ. Об этом рассказал во во время встречи с украинской общиной в соборе Святой Софии, сообщает Радио Ватикана.

"Хочу рассказать вам один секрет. Ночью, перед тем, как идти в кровать, и утром, когда просыпаюсь, я всегда встречаюсь с украинцами...Каждый вечер, перед тем, как идти спать, целую икону Пресвятой Богородицы, которую мне подарил ваш Верховный Архиепископ, и утром также здороваюсь с ней. Поэтому можно сказать, что начинаю и заканчиваю день по-украински", – рассказал он.

Также Папа Римский поблагодарил украинских женщин, которые ухаживают в Италии за пожилыми людьми, детьми и больными, назвав их "апостолками милосердной любви и веры".

Ранее Папа Римский призвал мировое сообщество не забывать о войне в Украине.

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