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Главная » Мир » В Москве началась очередная волна "минирований"

В Москве началась очередная волна "минирований"

В Москве началась очередная волна "минирований"
Фото: Интерфакс

Силовики выезжали в аэропорт "Домодедово" и на Комсомольскую площадь - для проверки трех железнодорожных вокзалов

29.01.18 62
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В Москве началась очередная волна телефонных "минирований". Пользователи соцсетей и СМИ сообщают, что в настоящее время взрывотехники проверяют десятки зданий, на улицу выведены сотни человек.

Сегодня днем в столичную полицию поступило несколько анонимных звонков о том, что в ряде административных зданий Москвы заложены взрывные устройства. Из помещений эвакуировано около 200 человек, пишет Интерфакс. Полиция проводит проверку, здания обследуют кинологи. 

По предварительным данным, под прицел телефонных террористов попали управы районов Соколиная гора, Коньково, Академический, Теплый стан, Обручевский, Хорошево-Мневники. Анонимные звонки также поступили в столичные департаменты труда и соцзащиты и образования, в правительство Московской области. Наряду с этим, по сведениям РИА Новости, взрывотехники выехали для проверки помещений Госдумы.

Издание Фонтанка добавляет, что по анонимному звонку силовики выезжали в аэропорт "Домодедово" и на Комсомольскую площадь, чтобы проверить три железнодорожных вокзала. 

Напомним, небывалая по своим масштабам волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. По данным МВД, за это время в 180 городах страны были "заминированы" порядка 3,5 тысячи зданий. Массовая эвакуация затронула в общей сложности почти 2,5 миллиона человек. По оценке спецслужб, только в Москве ущерб от "минирований" составил 150 миллионов рублей.

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