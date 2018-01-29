Публичной презентации американского "кремлевского доклада" не будет

Об этом пишет издание The Financial Times, на которое ссылаются мировые СМИ.

Список составлен казначейством США. Данные отчета станут основой для принятия решений Вашингтоном о введении новых санкций в отношении физических лиц, компаний энергетического, оборонного и финансового секторов, а также спецслужб РФ.

В доклад внесены как открытые, так и засекреченные данные. Документ будет направлен в комитеты по иностранным делам обеих палат Конгресса, в банковский и финансовый комитеты Сената, в комитет по финансовым услугам и комитет по доходам и расходам Палаты представителей.

Публичной презентации "кремлевского доклада" не планируется.

Списки и отчеты готовятся в соответствии с требованиями закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который ранее подписал президент Трамп. Документ предусматривает усиление односторонних санкций в отношении России, Ирана и КНДР и предостерегает американские и иностранные компании от заключения соглашений о сотрудничестве или контрактов с российскими предприятиями и ведомствами из "оборонного и разведывательного секторов".

Напомним, в РФ уже отреагировали на так называемый кремлевский доклад США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает документ попыткой оказать влияние на выборы президента России, при этом подчеркнув, что никакого влияния не будет.