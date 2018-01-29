Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Умереть в Гималаях. Попытка покорить "гору-убийцу" будет стоить жизни польскому альпинисту
Умереть в Гималаях. Попытка покорить "гору-убийцу" будет стоить жизни польскому альпинисту
Фото: washingtonpost.com

Умереть в Гималаях. Попытка покорить "гору-убийцу" будет стоить жизни польскому альпинисту

Француженка Элизабет Револь и поляк Томаш Мацкевич, пытаясь покорить одну из самых опасных гор на Земле, оказались на волоске от смерти. The Washington Post пишет о том, как удалось спастись Револь, и констатирует, что у её напарника нет шансов выжить

29.01.18 812
500

Альпинисты Томаш Мацкевич по прозвищу Томек и Элизабет Револь попытались покорить вершину Нангапарбат, которую их коллеги прозвали "горой-убийцей". Она расположена на северо-западе Гималаев, её высота составляет 8 126 м.

Штурм не задался из-за плохой погоды, Мацкевич получил обморожения и был ослеплён снегом. В таком состоянии Томаш не мог передвигаться быстро, Элизабет сумела спуститься с ним лишь на высоту 7,4 тыс. м. Там она устроила напарника в палатке и стала спускаться самостоятельно, чтобы вызвать помощь по телефону.

Батарея телефона была почти разряжена, но Револь всё же удалось дозвониться к своей подруге Маше Гордон, пишет The Washington Post. Для организации спасательной операции Гордон тут же объявила сбор денег на краудфандиноговой платформе GoFundme. Звонок оказался ненапрасным: на высоте 4,5 тыс. м к Револь подоспели польские альпинисты Адам Белецкий и Денис Урубко.

На последних секундах

Чтобы оперативно помочь Револь, нужно было задействовать пакистанские ВВС. С этим вышла задержка, так как военные отказались вылетать до получения гарантий в том, что спасательная операция будет оплачена. Впрочем, по данным The New York Times, это обычная практика для таких миссий в Гималаях.

Нангапарбат входит в тройку самых опасных для восхождения восьмитысячников со смертностью 22,3% по отношению к числу достигших вершины

Наконец вертолёты переправили четверых польских альпинистов с одной горы на другую. Высадившись в километре от места, где в последний раз подавал сигнал радиомаяк француженки, они стали искать её вслепую, так как телефон Элизабет полностью сел, отмечает The Washington Post.

28 января на странице польской команды в Facebook появился пост: "Мы нашли Элизабет Револь. Адам и Денис только что добрались до неё". Однако затем последовало новое известие: "Спасение Томаша невозможно. Из-за ухудшения погоды и экстремальной высоты его спасение может обернуться гибелью самих спасателей. Мы сильно сожалеем. Все наши мысли с семьёй Томека и его друзьями".

Это решение вполне понятно, учитывая, что температура в районе вершины упала до –80 градусов, а ветер усилился до 22 м/с.

"Польская команда прервала восхождение на вершину K2, но достигла другой, более важной вершины, — вершины героизма, — написал в Twitter премьер-министр Польши Матуеш Моравецкий. — Они сумели добраться до француженки Элизабет Револь, но погодные условия не позволили им пойти дальше".

Седьмая попытка

The Washington Post отмечает, что Мацкевич давно мечтал совершить зимнее восхождение на "гору-убийцу". В последние шесть лет он ежегодно предпринимал попытки штурма, с 2014 года его напарником стала Револь, которая загорелась идеей, но Нангапарбат не сдавался. Своё седьмое восхождение Элизабет и Томаш начали в конце прошлого года.

Невезение Томека не связанно с его непрофессионализмом, подчёркивает The Washington Post. Дело в том, что Нангапарбат входит в тройку самых опасных для восхождения восьмитысячников со смертностью 22,3% по отношению к числу достигших вершины.
В то же время задача, которую поставил перед собой Мацкевич, — взобраться на вершину именно зимой — не казалась ему невыполнимой, ведь одна альпинистская команда уже справлялась с ней. Однако поляку не повезло с погодой.

Для спасения Элизабет Револь и Томаша Мацкевича собрали $125 тыс. Организаторы сбора средств предлагают передать неизрасходованные деньги семье Томаша, в которой растут трое детей.

По материалам: The Washington Post
Перевод Даниила Непочатова

5
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
На Закарпатье туристка выжила после падения в 300-метровую пропастьНепал запретил подниматься на Эверест в одиночкуСтринги, спирт и колбаса. Инструкция по выживанию в горах

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 10838
  2. Не злите Брюссель. Хьюг Мингарелли о евроинтеграции и войне против НАБУ 7925
  3. Бой под Крутами: мифы и факты. Как это было 100 лет назад 8657
  4. 10 лет спустя. Какой может стать Украина к 2028 году 3572
  5. Откуда приходит солнце. Мифы и правда о Японии и японцах 3625
  6. Цензурный Сталинград. Как запретить неприятное и обидное 4011
  7. Ушла в Земноморье. Что оставила после себя Урсула Ле Гуин 3262
  8. Сестра Сенцова. Наталья Каплан о брате, слежке ФСБ и играх политиков 2983
  9. Загадки человечества. Топ-5 необъяснимых явлений 5230
  10. Это полный провал. Фильмы и сериалы, не выдержавшие тест на толерантность 35660
  1. В РФ ответили Моравецкому: не дали Польше ни одного повода считать себя угрозой 3755 / 4359
  2. Усик показал Бриедису, как нужно драться 3530 / 3687
  3. Премьер Польши назвал самую большую угрозу для страны 3428 / 3939
  4. Аквариумные рыбки. Почему украинцами легко манипулировать 3141 / 3515
  5. Бой под Крутами: мифы и факты. Как это было 100 лет назад 2679 / 8657
  6. Волкер: Российский проект размещения миротворцев на Донбассе только усилит конфликт 2651 / 3082
  7. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 2450 / 10838
  8. Глава НАБУ: Масштаб коррупции на госпредприятиях "не описать словами" 2297 / 3332
  9. Убийцы и жертвы. Лучшие книги января 1872 / 1884
  10. Искусственный интеллект расшифровал первое предложение "манускрипта Войнича" 1649 / 1996
  1. Аквариумные рыбки. Почему украинцами легко манипулировать 25 / 3515
  2. Бой под Крутами: мифы и факты. Как это было 100 лет назад 21 / 8657
  3. Усик показал Бриедису, как нужно драться 18 / 3687
  4. Ложная тревога. 7 диагнозов, которыми врачи спекулируют на болезнях 16 / 7255
  5. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 15 / 10838
  6. Глава НАБУ: Масштаб коррупции на госпредприятиях "не описать словами" 13 / 3332
  7. То, что нас убивает. Как оксфордский философ делает человечество сильнее 12 / 1565
  8. Премьер Польши назвал самую большую угрозу для страны 8 / 3939
  9. В РФ ответили Моравецкому: не дали Польше ни одного повода считать себя угрозой 8 / 4359
  10. Ушла в Земноморье. Что оставила после себя Урсула Ле Гуин 7 / 3262
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.