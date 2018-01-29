Умереть в Гималаях. Попытка покорить "гору-убийцу" будет стоить жизни польскому альпинисту

Француженка Элизабет Револь и поляк Томаш Мацкевич, пытаясь покорить одну из самых опасных гор на Земле, оказались на волоске от смерти. The Washington Post пишет о том, как удалось спастись Револь, и констатирует, что у её напарника нет шансов выжить

Альпинисты Томаш Мацкевич по прозвищу Томек и Элизабет Револь попытались покорить вершину Нангапарбат, которую их коллеги прозвали "горой-убийцей". Она расположена на северо-западе Гималаев, её высота составляет 8 126 м.

Штурм не задался из-за плохой погоды, Мацкевич получил обморожения и был ослеплён снегом. В таком состоянии Томаш не мог передвигаться быстро, Элизабет сумела спуститься с ним лишь на высоту 7,4 тыс. м. Там она устроила напарника в палатке и стала спускаться самостоятельно, чтобы вызвать помощь по телефону.

Батарея телефона была почти разряжена, но Револь всё же удалось дозвониться к своей подруге Маше Гордон, пишет The Washington Post. Для организации спасательной операции Гордон тут же объявила сбор денег на краудфандиноговой платформе GoFundme. Звонок оказался ненапрасным: на высоте 4,5 тыс. м к Револь подоспели польские альпинисты Адам Белецкий и Денис Урубко.

На последних секундах

Чтобы оперативно помочь Револь, нужно было задействовать пакистанские ВВС. С этим вышла задержка, так как военные отказались вылетать до получения гарантий в том, что спасательная операция будет оплачена. Впрочем, по данным The New York Times, это обычная практика для таких миссий в Гималаях.

Нангапарбат входит в тройку самых опасных для восхождения восьмитысячников со смертностью 22,3% по отношению к числу достигших вершины

Наконец вертолёты переправили четверых польских альпинистов с одной горы на другую. Высадившись в километре от места, где в последний раз подавал сигнал радиомаяк француженки, они стали искать её вслепую, так как телефон Элизабет полностью сел, отмечает The Washington Post.

28 января на странице польской команды в Facebook появился пост: "Мы нашли Элизабет Револь. Адам и Денис только что добрались до неё". Однако затем последовало новое известие: "Спасение Томаша невозможно. Из-за ухудшения погоды и экстремальной высоты его спасение может обернуться гибелью самих спасателей. Мы сильно сожалеем. Все наши мысли с семьёй Томека и его друзьями".

Это решение вполне понятно, учитывая, что температура в районе вершины упала до –80 градусов, а ветер усилился до 22 м/с.

"Польская команда прервала восхождение на вершину K2, но достигла другой, более важной вершины, — вершины героизма, — написал в Twitter премьер-министр Польши Матуеш Моравецкий. — Они сумели добраться до француженки Элизабет Револь, но погодные условия не позволили им пойти дальше".

Седьмая попытка

The Washington Post отмечает, что Мацкевич давно мечтал совершить зимнее восхождение на "гору-убийцу". В последние шесть лет он ежегодно предпринимал попытки штурма, с 2014 года его напарником стала Револь, которая загорелась идеей, но Нангапарбат не сдавался. Своё седьмое восхождение Элизабет и Томаш начали в конце прошлого года.

Невезение Томека не связанно с его непрофессионализмом, подчёркивает The Washington Post. Дело в том, что Нангапарбат входит в тройку самых опасных для восхождения восьмитысячников со смертностью 22,3% по отношению к числу достигших вершины.

В то же время задача, которую поставил перед собой Мацкевич, — взобраться на вершину именно зимой — не казалась ему невыполнимой, ведь одна альпинистская команда уже справлялась с ней. Однако поляку не повезло с погодой.

Для спасения Элизабет Револь и Томаша Мацкевича собрали $125 тыс. Организаторы сбора средств предлагают передать неизрасходованные деньги семье Томаша, в которой растут трое детей.

По материалам: The Washington Post

Перевод Даниила Непочатова