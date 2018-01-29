В Германии украли 44 тонны шоколада

В ночь на субботу, 27 января, на стоянке в промышленной зоне немецкого города Фрайбург преступники похитили 44 тонны шоколада. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Stern.de.

Воры угнали два грузовика, в каждом из которых было по 33 паллеты шоколада общим весом 44 тонны. Стоимость груза оценивается в около 400 тыс. евро

Сообщается, что сразу же после ограбления полиция обнаружила один из грузовиков на шоссе поблизости от зоны придорожного сервиса. Водитель скрылся, однако груз остался в фургоне.

Однако второй прицеп, обнаруженный впоследствии в одной из промышленных зон, оказался пустым.

Злоумышленники, вероятно, смогли перегрузить около 22 тонн шоколада и скрыться.