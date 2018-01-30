В Британии археологи откопали "цветной мелок" каменного века

Британские археологи обнаружили один из древнейших примеров красящего пигмента, выполненного в виде мелка. Вероятно, люди, жившие около 10 тысяч лет назад, делали из него охряную пудру, которую наносили на шкуры животных. Об этом пишет N+1 со ссылкой на статью в Journal of Archaeological Science: Reports.

"Мелок" был найден неподалеку от древнего озера, теперь покрытого торфом, у города Скарборо в английском графстве Норт-Йоркшир. Он представляет собой небольшой кусочек охры длиной 22 мм и шириной 7 мм. Его поверхность испещрена мелкими бороздами и царапинами — вероятно, древние люди скребли по "мелку", чтобы получить красящую пудру.

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Артефакт был найден в 2015 году в археологическом памятнике Стар-Карр, который принадлежит к эпохе раннего мезолита. Считается, Стар-Карр был населен в период между 8770 —8460 годом до нашей эры. Ранее на его территории находили и другие предметы, например головные уборы из черепа благородного оленя с рогами — такие "шапки", по мнению ученых, могли использоваться либо в ритуалах, либо на охоте для маскировки.