Профильный комитет Европарламента одобрил процедуру запуска санкций против Польши

В понедельник, 29 января, профильный комитет Европарламента поддержал процедуру запуска санкций против Польши в рамках статьи 7 Договора о ЕС, что может привести к лишению страны права голоса в Совете ЕС. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на PAP.

Соответствующую резолюцию принял комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам. Документ поддержали 33 члена комитета, 9 были против.

В резолюции комитет "приветствует решение (Европейской) Комиссии от 20 декабря 2017 года по обеспечению выполнения положений статьи 7 Договора о Европейском Союзе в связи с ситуацией в Польше и поддерживает обращение Комиссии к польским властям для решения проблемы".

Напомним, Европейская комиссия в декабре прошлого года впервые в истории решила начать процедуру введения санкций против Польши за нарушение норм верховенства права.

Комиссия дала польским властям три месяца, чтобы они предприняли шаги в сфере судопроизводства, которые могут исправить ситуацию. Если Польша этого не сделает, это может привести к применению санкций, в частности, к потере голоса Польши в Совете ЕС.