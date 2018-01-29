На открытие зимней Олимпиады не пустят журналистов Reuters

Международный олимпийский комитет отказал агентству Reuters в доступе на церемонию открытия зимней Олимпиады в Пхенчхане. Об этом пишет Yonhap.
Повод для такого решения стала публикация Reuters фотографий с репетиций церемонии открытия Олимпийских игр без разрешения олимпийского оргкомитета.
Кроме этого, МОК отозвал аккредитацию фотографа, представляющего Reuters.
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Напомним, зимние Олимпийские игры-2018 пройдут в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.