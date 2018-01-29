В Индии автобус сорвался с моста в реку

Погибли не менее 36 человек

В Индии в штате Западная Бенгалия пассажирский автобус упал с моста в реку, в результате чего погибли по меньшей мере 36 человек. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Reuters .

"Автобус упал в реку Бхайрав с моста после того, как водитель потерял контроль, примерно в 280 км (175 миль) к северу от Калькутты", – отметил министр транспорта Западной Бенгалии Сувенду Адхикари.

По его словам, на момент аварии в автобусе находились 55 человек. Отмечается, что тела погибших были извлечены из воды после шестичасовой спасательной операции. Оставшихся в живых госпитализировали в местную больницу.

Правительство Западной Бенгалии начало расследование инцидента и объявило о компенсации семьям погибших в размере почти 8 тыс. долларов каждому.