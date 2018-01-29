Бельгийский премьер впервые за семь лет прилетел в Москву

В понедельник, 21 января, премьер-министр Бельгии Шарль Мишель прибыл в Москву с официальным трехдневным визитом. Об этом сообщает ТАСС.
На 30 января запланированы переговоры Мишеля с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, на которых планируется обсудить сотрудничество двух стран в инвестиционной сфере, а также актуальные вопросы российско-бельгийского взаимодействия в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях.
Мишель будет находиться с официальным визитом в РФ до 31 января. Это первый визит премьер-министр Бельгии в РФ с 2011 года.
Напомним, Шарль Мишель возглавляет правительство Бельгии с октября 2014 года.