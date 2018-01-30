Итальянский почтальон накопил у себя дома полтонны писем

Почтальон из итальянского города Виченца на протяжении восьми лет относил чужую корреспонденцию к себе домой, где полицейские обнаружили свыше полутонны недоставленных писем. Об этом сообщает РИА Новости.

Полиции о нерадивом почтальоне сообщили волонтеры экологического центра, которые в качестве макулатуры получили 25 коробок с маркировкой почты Италии, содержавших различные письма. В утилизацию они попали из гаража, которым владел местный 56-летний почтальон.

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Приехавшие к мужчине полицейские обнаружили у него дома 572 кг так и не попавшей к своим адресатам корреспонденции, которую мужчина разместил в 43 коробках у себя дома и в гараже.

В числе этих писем были банковские уведомления, рекламная продукция времен региональных выборов 2010 года, справочники за 2013 и 2014 годы, счета за телефон и электричество и коммерческая корреспонденция. Выполнял ли мужчина свою работу вообще, остается неясным, однако сообщение местной полиции не содержит упоминаний о найденной у него дома частной переписке. Не исключено, что на личные письма его "хобби" не распространялось.