Замглавы ФБР преждевременно ушел в отставку из-за критики Трампа, - СМИ

Заместитель директора ФБР Эндрю Маккейб ушел в отставку 29 января. Об этом Медуза со ссылкой на американские СМИ.

Маккейб планировал выйти на пенсию в марте 2018 года, однако якобы из-за критики президента Дональда Трампа решил уйти в отставку раньше намеченного срока.

Трамп и представители Республиканской партии якобы критиковали Маккейба за потенциальный конфликт интересов в расследовании ФБР о вмешательстве России в американские выборы.

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Однако пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что Трамп не имеет отношения к его отставке.

Эндрю Маккейб был близким соратником бывшего директора ФБР Джеймса Коми и как его заместитель имел отношение к расследованиям ФБР о выборах в США в 2016 году: о нарушении Хиллари Клинтон правил служебной переписки в ходе предвыборной кампании и о предполагаемых связях людей из окружения Дональда Трампа с Россией.

После того, как Дональд Трамп уволил Коми в мае 2017 года, Маккейб исполнял его обязанности, пока в августе того же года новым директором ФБР не назначили Кристофера Рэя.