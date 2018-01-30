Ислам Каримов-младший попросил политического убежища в Великобритании

Внук экс-президента Узбекистана связал это решение с "ужасной ситуацией", в которой оказалась его мать Гульнара

Сын Гульнары Каримовой, старшей дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, попросил политического убежища в Великобритании.

Об этом узбекской службе BBC рассказал его адвокат, сообщает Радио Свобода.

По словам адвоката, Ислам Каримов-младший, который живет в Лондоне, попросил об убежище около месяца назад.

В декабре 2017 года Каримов-младший сообщал о своих намерениях получить убежище в Великобритании, в связи с "ужасной ситуацией", в которой оказалась его мать Гульнара Каримова.

Напомним, в июле 2017 года в Узбекистане арестовали дочь бывшего президента республики Ислама Каримова Гульнару. Ей предъявлены обвинения по шести статьям.