Ислам Каримов-младший попросил политического убежища в Великобритании

Сын Гульнары Каримовой, старшей дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова, попросил политического убежища в Великобритании.
Об этом узбекской службе BBC рассказал его адвокат, сообщает Радио Свобода.
По словам адвоката, Ислам Каримов-младший, который живет в Лондоне, попросил об убежище около месяца назад.
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В декабре 2017 года Каримов-младший сообщал о своих намерениях получить убежище в Великобритании, в связи с "ужасной ситуацией", в которой оказалась его мать Гульнара Каримова.
Напомним, в июле 2017 года в Узбекистане арестовали дочь бывшего президента республики Ислама Каримова Гульнару. Ей предъявлены обвинения по шести статьям.