Скончался самый старый мужчина в мире

Об этом сообщил глава правительства автономного сообщества Эстремадура Гильермо Фернандес Вара в Twitter, на который ссылаются мировые СМИ.

"Покойся с миром, добрый человек! Прощай навсегда", — написал он.

Оливера родился 13 декабря 1904 года в населенном пункте Бьенвенида в регионе Эстремадура. У него было четверо детей, девять внуков и 15 правнуков.

Мужчина называл причиной своего долголетия хорошие гены, тяжелый труд и разнообразную диету из домашних растений, сообщает The Local.

Также он ежедневно употреблял бокал красного вина.

Напомним, Оливера был старейшим жителем планеты после смерти Исраэла Кришталя в августе 2017 года.