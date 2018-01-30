Цена идеальной коровы. Анатомия одной цифры

Фокус выяснил, сколько прививок от дифтерии и красивых номерных знаков можно купить за деньги, которые Билл Гейтс пожертвовал на создание идеальной коровы

Американский миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс пожертвовал на создание идеальной и продуктивной коровы. Деньги были переданы организации GALVmed, занимающейся генетическими исследованиями.

Гейтс считает, что новая корова будет давать столько же молока, сколько и обычная, но сможет лучше переносить жару. Это значит, что с помощью нового вида коров можно будет повысить уровень жизни в самых бедных регионах планеты. Сумма, которую пожертвовал американский миллиардер, составляет

$40

миллионов

Кроме выведения коровы, на эти деньги можно:

1

Заплатить 303 490 украинцам минимальную зарплату. С 1 января она составляет 3723 грн, или $131,80;

2

28 лет бесплатно делать украинцам прививки от дифтерии. В 2018 году из бюджета на закупку сыворотки выделено 40,2 млн грн ($1 423 184);

3

Покрыть часть государственного долга Украины. По данным Министерства финансов, государственный и гарантированный государством долг на конец ноября 2017 года составил $76,33 млрд против $76,29 млрд в октябре. То есть за месяц сумма долга увеличилась на $40 млн;

4

20,5 раза провести в Украине местные выборы. По данным ЦИК, в прошлом году на проведение выборов из бюджета было выделено 55 138 900 грн ($1 952 000);

5

Попасть в конец списка самых богатых людей Украины. Владелец группы компаний "Атолл Холдинг" Олег Боярин занял 92-е место в рейтинге "100 самых богатых людей Украины" журнала Фокус. Его состояние оценивается в $40 млн;

6

Купить 8 163 265 номерных знаков с любыми цифрами на выбор. Летом 2016 года предприниматель из ОАЭ Ариф Ахмад Аль Заруни заплатил за регистрационный знак с цифрой "1" 8 млн дирхамов (около $4,9 млн). Распродажа красивых номеров проходила на аукционе в Шардже;

7

1600 раз попытаться стать похожим на Дэвида Бекхэма. 19-летний безработный британец Джек Джонсон потратил $25 тыс. на пластические операции, чтобы выглядеть как Бекхэм. Правда, пока Джек больше похож на Ким Чен Ына;

8

Купить 3622 биткоина. На сегодня один биткоин стоит $11 043.