Жертвами санкций против КНДР могут стать 60 тыс. детей, - ЮНИСЕФ

В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) заявили, что международные санкции замедляют гуманитарные поставки в КНДР и, таким образом, могут вызвать смерть 60 тыс. детей от голода. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Reuters.

"Мы прогнозируем, что в какой-то момент в течение года 60 тыс. детей станут сильно недоедать. Это недоедание, которое потенциально может привести к смерти. Это белковое и калорийное недоедание", - сказал Мануэль Фонтейн, директор чрезвычайных программ ЮНИСЕФ по всему миру.

Заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ Омар Абди сообщил, что хотя, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, гуманитарные поставки или операции освобождаются от санкций, введенные ограничения их существенно усложняют.

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"Банки, компании, которые предоставляют товары или доставляют товары, очень осторожны. Они не хотят рисковать и быть обвиненными в нарушении санкций", - сказал он.

Напомним, 22 декабря 2017 года Совет безопасности ООН единогласно одобрил новые санкции в отношении Северной Кореи в ответ на запуск в ноябре баллистической ракеты, которая, как утверждает Пхеньян, может достичь материковой части США.

Новые санкции включают в себя резкое сокращение лимитов на импорт нефти и требуют репатриации до конца 2019 года всех северокорейских граждан, которые работают за рубежом. Чтобы Северная Корея не обходила санкции, всем странам разрешено останавливать, проверять, замораживать и конфисковать корабли, подозреваемые в перевозке незаконных грузов в Северную Корею и из нее.

Северная Корея назвала "актом войны" и раскритиковала последние санкции ООН.