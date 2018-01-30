"Кремлевский доклад" повлечет за собой новые санкции, - министр финансов США

На основе засекреченной части "кремлевского доклада" США введут новые санкции против РФ. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает LB.ua.
В ходе встречи с членами банковского комитета Сената Мнучину сенатор Роберт Менендес задал вопрос по поводу отсутствия санкций в опубликованном Минфином США "кремлевском докладе".
"Я подозреваю, что вы не видели засекреченную часть доклада. Санкции будут, и они станут результатом этого доклада", - ответил Мнучин.
"Ни в коем случае не надо думать, что мы не введем санкции против людей из этого списка", - добавил он.
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Мнучин добавил, что изначально не было замысла сообщать о санкциях именно в день публикации доклада.
"Целью документа был очень тщательный анализ", - отметил Мнучин.
Напомним, США представили "кремлевский доклад" с перечислением двухсот человек из окружения Путина.