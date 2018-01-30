"Кремлевский доклад" повлечет за собой новые санкции, - министр финансов США

Стивен Мнучин уверяет, что все еще впереди

На основе засекреченной части "кремлевского доклада" США введут новые санкции против РФ. Об этом заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает LB.ua.

В ходе встречи с членами банковского комитета Сената Мнучину сенатор Роберт Менендес задал вопрос по поводу отсутствия санкций в опубликованном Минфином США "кремлевском докладе".

"Я подозреваю, что вы не видели засекреченную часть доклада. Санкции будут, и они станут результатом этого доклада", - ответил Мнучин.

"Ни в коем случае не надо думать, что мы не введем санкции против людей из этого списка", - добавил он.

Мнучин добавил, что изначально не было замысла сообщать о санкциях именно в день публикации доклада.

"Целью документа был очень тщательный анализ", - отметил Мнучин.

Напомним, США представили "кремлевский доклад" с перечислением двухсот человек из окружения Путина.