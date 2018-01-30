США использовали рейтинг Forbes при создании "кремлевского доклада", - СМИ

Министерство финансов США при внесении российских олигархов в "кремлевский доклад" использовало рейтинг 200 самых богатых бизнесменов РФ по версии журнала Forbes. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на BuzzFeed News.

"Имена и активы олигархов в незасекреченной части доклада были отобраны на основе объективных критериев из общедоступных источников", - рассказал представитель Минфина США на условиях анонимности.

Другим источником для ведомства при составлении перечня россиян стала англоязычная версия сайта kremlin.ru.

Американские чиновники добавляли в список россиян, чьи активы составляют один миллиард долларов и больше. По их словам, они использовали такой критерий отбора из-за отсутствия четкого объяснения слова "олигарх".

В то же время в Минфине отказались комментировать секретную часть списка, потому что в ней есть информация о "других лицах, которых мы считаем важными, но для описания их ролей и обязанностей некоторых из них были необходимы засекреченные данные".

Напомним, Министерство финансов США опубликовало так называемый "кремлевский доклад" о возможности введения новых санкций против российских олигархов и людей из близкого окружения президента России Владимира Путина. В список включены 96 российских олигархов, чье состояние оценивается в сумму более $1 млрд, и 114 чиновников и руководителей государственных компаний.