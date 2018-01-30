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Главная » Мир » Видео Путин назвал информатора WADA "придурком"

Видео Путин назвал информатора WADA "придурком"

<span class="label red">Видео</span> Путин назвал информатора WADA "придурком"
Владимир Путин / Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ считает, что Григория Родченкова нужно было посадить в тюрьму

30.01.18 239
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Президент России Владимир Путин назвал информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова "придурком". Об этом глава российского государства сказал на встрече со своими доверенными лицами на выборах 2018 года, сообщает Радио Свобода.

"Теперь поймали этого придурка Родченкова там, вытащили его туда (в США, – ред.). Послушайте, ну у человека явно проблемы и с законом – он же говорит, он занимался противозаконной деятельностью, его в тюрьму надо посадить. Вместо этого его назначили руководить антидопинговой лабораторией российской", – сказал Путин, комментируя ситуацию с недопуском российских спортсменов на Зимнюю Олимпиаду из-за показаний Родченкова.

Напомним, 5 декабря 2017 года сборную России отстранили от участия в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

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