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Главная » Мир » Фото В Иране впервые за 40 лет женщины протестуют против ношения хиджабов

Фото В Иране впервые за 40 лет женщины протестуют против ношения хиджабов

<span class="label red">Фото</span> В Иране впервые за 40 лет женщины протестуют против ношения хиджабов
Фото: twitter.com/PanteaModiri

Пока представительницы прекрасного пола выходят на одиночные пикеты

30.01.18 104
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В Иране расширяется движение одиночных протестов женщин против ношения хиджабов. Это первое сколько-нибудь массовое выступление против обязательного ношения платка со времен революции 1979 года, передает Русская служба ВВС.

В понедельник, 29 января, сразу несколько женщин с непокрытыми головами взобрались на трансформаторные будки на улицах Тегерана, размахивая намотанными на палку платками наподобие флага.

Первая такая акция произошла еще в декабре - активисткой, решившийся на такой шаг, стала 31-летняя Вида Мовахед, мать полуторагодовалой девочки.

27 декабря женщина взобралась с распущенными волосами на будку на проспекте Энгелаб в Тегеране, размахивая платком словно флагом. Ее фотографии и видео широко разошлись в социальных сетях.

По сообщениям правозащитников, женщина была задержана полицией, освобождена и затем арестована повторно. Хэштег с вопросом "Где она?" на персидском языке был использован в Twitter более 28 тысяч раз. Женщину освободили только 28 января.

Сразу после этого, в понедельник 29 января акцию Виды Мовахед повторили, как минимум, еще три женщины. Их фотографии с хэштегом, который можно перевести как "девушки с улицы Энгелаб", стали одним из трендов в Twitter.

Женщина, вставшая на ту же самую будку, что и Мовахед, также была задержана полицией. Вскоре после этого в знак поддержки движения жители города стали оставлять на будке цветы.

Обязательное ношение платка в публичных местах предписывается законами Ирана - нарушительницам грозит арест.

Вместе с тем жительницы страны последовательно отстаивают свою свободу появляться с непокрытой головой, например, за рулем автомобиля, аргументируя это тем, что салон машины является частным пространством.

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