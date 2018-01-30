Венгрия и Австрия хотят усилить охрану внешних границ ЕС

Канцлер Австрии Себастьян Курц и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступают за усиление охраны внешних границ ЕС в связи со значительным прибытием нелегальных мигрантов в Европу. Такую позицию они подтвердили во время встречи в Вене, передает DW.

По словам Орбана, без усиленной защиты внешних границ под угрозой оказывается свобода передвижения внутри ЕС: поскольку внешние границы открыты, то у стран возникает желание закрыть внутренние.

"И это как раз противоположность того, что мы обозначаем как "Шенген", - отметил венгерский премьер.

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Он добавил, что поддерживает в "радикальной форме" охрану внешних границ ЕС - "как это сделала Венгрия, построив забор на границе".

Курц заметил, что Австрия не намерена присоединяться к критическим голосам стран "Вышеградской четверки" (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) в адрес ЕС, а скорее видит свою роль как моста между этими государствами и остальными членами Евросоюза.

"Нашей целью должно быть снижение напряженности в Европейском Союзе, чтобы вместе мы снова стали сильнее", - подчеркнул Курц.

Напомним, коалиционные переговоры в Германии блокирует миграционный вопрос.