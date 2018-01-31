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Главная » Мир » Зажигательный бизнес. Зачем Илон Маск продаёт огнемёты
Зажигательный бизнес. Зачем Илон Маск продаёт огнемёты

Зажигательный бизнес. Зачем Илон Маск продаёт огнемёты

На днях в продажу поступили огнемёты, разработанные компанией Илона Маска. The Verge выяснила, зачем это нужно предпринимателю, привыкшему удивлять публику

31.01.18 490
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В декабре 2017-го Илон Маск написал в Twitter: "Переходим от продаж бейсболок The Boring Company к продажам огнемётов". После заявлений о том, что он собирается отправить на Марс автомобиль, который производит его фирма, все подумали, что это шутка. Однако оказалось, что Маск не шутил. В 20-х числах января появилось сообщение о старте продаж огнемётов, пишет The Verge.

Новая игрушка

Затея Маска взбудоражила власти штата Калифорния. Они стали критиковать одну из его компаний The Boring Company, которая занимается разработкой огнемётов. По сведениям Los Angeles Times, член Ассамблеи штата Мигель Сантьяго заявил, что будет лоббировать введение запрета на их продажу, по крайне мере в Калифорнии. Для этого придётся принять соответствующий закон.

Столь экстравагантным способом Маск убивает сразу двух зайцев: получает финансирование для развития компании The Boring Сompany и привлекает к ней внимание общества

Сначала чиновник подумал, что новость о продаже огнемёта — шутка, но он ошибался. "Как и большинство американцев, — говорит Сантьяго, — я в восторге от Илона и его мозгов. Но, как учили нас президент США Гарри Трумэн и актёр Стэн Ли: с силой приходит и большая ответственность. Да, технологии не раз спасали людей, но мы же, к примеру, не продаём обывателям танки".

Илон Маск ответил на выпад сообщением в Twitter о том, что ничего не нарушает, поскольку созданного им оружия нет в перечне запрещённого, который издаёт Отдел по контролю над алкоголем, табаком и оружием, пишет The Verge.

Американцам на обеспокоенность чиновников, похоже, плевать. Тем более что пока ни в одном из штатов не запрещено продавать огнемёты. По сведениям Techcrunch, всего за несколько часов после начала продаж The Boring Company реализовала 15 тыс. огнемётов из 20 тыс., выпущенных по цене $500 за штуку. Тем самым Маск заработал $7,5 млн. На сайте компании указано, что поставки огнемётов следует ожидать весной.

Без шуток

Илон Маск пытается веселить публику, утверждая, что огнемёты стоит купить тем, кто любит "зажигать" на вечеринках или готовится противостоять отражать атаки зомби. Однако он руководствуется вполне серьёзными мотивами. Огнемёты стали вторым массовым товаром компании The Boring Company, первыми были бейсболки. Их продавали по $20 за штуку, получив тем самым $1 млн дохода для зарождающейся компании, которая планирует заняться постройкой тоннелей в американских мегаполисах, пишет Newsweek.

Маск давно вынашивает идею создания сверхбыстрого подземного транспорта, который позволит решить проблему пробок. Предполагается, что скоростные тоннели свяжут Нью-Йорк и Вашингтон, а также районы Лос-Анджелеса.

Столь экстравагантным способом Маск убивает сразу двух зайцев: получает финансирование для развития The Boring Сompany и привлекает к ней внимание общества.

По материалам: The Verge, Newsweek
Перевод Даниила Непочатова

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