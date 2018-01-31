Ким Чен Ын в преддверии Олимпиады хочет попугать США парадом ракет

КНДР во время военного парада 8 февраля, накануне Зимних Олимпийских игр, планирует показать десятки ракет дальнего радиуса действия. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника в дипломатических кругах, передает Европейская правда.

По данным одного из источников, демонстрацией сотен снарядов и ракет руководство КНДР хочет "попугать американцев".

На параде якобы будут представлены десятки межконтинентальных ракет "Хвасон-15", которые КНДР испытала впервые в конце ноября.

Источники издания также не исключают новых ракетных испытаний в ближайшем будущем, которые должны послать мощный сигнал американским войскам, которые в настоящее время развернуты в регионе.

Напомним, 22 декабря 2017 года Совет безопасности ООН единогласно одобрил новые санкции в отношении Северной Кореи в ответ на запуск в ноябре баллистической ракеты, которая, как утверждает Пхеньян, может достичь материковой части США.

Новые санкции включают в себя резкое сокращение лимитов на импорт нефти и требуют репатриации до конца 2019 года всех северокорейских граждан, которые работают за рубежом. Чтобы Северная Корея не обходила санкции, всем странам разрешено останавливать, проверять, замораживать и конфисковать корабли, подозреваемые в перевозке незаконных грузов в Северную Корею и из нее.

Северная Корея назвала "актом войны" и раскритиковала последние санкции ООН.