В Беларуси в 2017 году вынесли пять смертных приговоров

Белорусские суды в прошедшем году вынесли пять смертных приговоров и три приговора к пожизненному заключению. Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси Валерий Калинкович, передает Интерфакс-Украина.
"К исключительной мере наказания - пять, к пожизненному заключению - три (приговорено человек в 2017 году, - ред.)", - заявил он.
По словам Калинковича, надо учитывать, что пожизненное заключение является альтернативой смертной казни.
"У нас две меры исключительного наказания - пожизненное заключение и смертная казнь", - добавил он.
Напомним, в Израиле предварительно одобрили смертную казнь для террористов.