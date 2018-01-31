В Беларуси в 2017 году вынесли пять смертных приговоров

Троих человек приговорили к пожизненному заключению

Белорусские суды в прошедшем году вынесли пять смертных приговоров и три приговора к пожизненному заключению. Об этом сообщил первый заместитель председателя Верховного суда Беларуси Валерий Калинкович, передает Интерфакс-Украина.

"К исключительной мере наказания - пять, к пожизненному заключению - три (приговорено человек в 2017 году, - ред.)", - заявил он.

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По словам Калинковича, надо учитывать, что пожизненное заключение является альтернативой смертной казни.

"У нас две меры исключительного наказания - пожизненное заключение и смертная казнь", - добавил он.

Напомним, в Израиле предварительно одобрили смертную казнь для террористов.