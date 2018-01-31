Чехия в 2018 году готова принять вдвое больше заробитчан из Украины

Чешское правительство решило вдвое увеличить квоты на прием работников из Украины - до 19 600 человек в год, чтобы помочь местным фирмам, которые заявляют о дефиците рабочей силы. Об этом сообщает Европейская правда.

"По предложению МИД Чехии правительство сегодня решило увеличить выдачу разрешений на работу для работников из Украины с 9600 до 19 600 в год", - написал в Twitter министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий.

По его словам, план правительства будет также применяться в меньшей степени для работников из Монголии и Филиппин.

Чешская Республика имеет самый низкий уровень безработицы в Европейском Союзе - 2,3% в соответствии с методологией Евростата. Однако местные компании считают дефицит рабочей силы самой большой проблемой.

Напомним, Литва в 2017-ом удвоила количество выданных украинцам трудовых виз.