США внесли лидера ХАМАС в список террористов

Теперь финансовые активы Исмаила Хании в Соединенных Штатах могут заморозить

США включили в список террористов лидера "Исламского движения сопротивления" (ХАМАС) Исмаила Ханию. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Госдеп США.

Согласно заявлению, в список международных террористов отнесены Хания, а также две исламистские группы, которые действуют в Египте и одна, что действует на палестинских территориях.

В пресс-релизе указано, что Хания имеет тесную связь с военным крылом ХАМАСА и является сторонником вооруженной борьбы, в том числе и против мирных жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Израиле арестовали одного из лидеров ХАМАС

Включение Хании в список террористов означает, что в отношении него будет действовать запрет на поездки, а его финансовые активы в США могут быть заморожены.

Ранее лидер ХАМАС Исмаил Хания заявил о сворачивании мирного процесса на Ближнем Востоке после признания США Иерусалима столицей Израиля. В связи с этим лидер ХАМАС выступил с призывом к палестинскому народу к новому восстанию против Израиля.

ХАМАС - палестинское исламистское движение, контролирующее сектор Газа и с которым Израиль борется на протяжении трех десятилетий. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте.