Исследователи научили взрослую самку косатки повторять различные звуки и даже слова человеческой речи. Об этом пишет N+1 со ссылкой на Science.

Таким образом ученые подтвердили, что в основе общения косаток лежит социальное научение, а не только обучение старшими младших или генетические особенности.

Звукоподражание широко распространено среди птиц, но у млекопитающих оно встречается не так часто. Кроме человека, при помощи звуков интенсивно общаются многие представители китообразных. У разных представителей этого семейства социальные группы имеют свои вокальные особенности, или диалекты, куда входят звуковые сигналы, песни (совокупность этих сигналов исследователи часто называют культурой).

Вероятно, воспроизведение и поддержание диалектов происходит у китообразных не только благодаря "вертикальному переносу" от родителей к детям, но и путем "горизонтального переноса" - благодаря социальному обучению от других членов группы или даже посторонних особей. Значительные способности к звукоподражанию были зарегистрированы у дельфинов, а для косаток имеются свидетельства, что в природных условиях они могут повторять звуки, издаваемые особями из других регионов и даже другими видами, например, морскими львами.

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Исследователи из Католического университета Чили и Мадридского университета Комплутенсе проверили способности косаток к социальному научению и обучили взрослую самку косатки, содержащуюся в морском аквариуме в Антибе (Франция), повторять звуки за другим китом, звуки других животных и даже слова человеческой речи.

Так, 14-летняя самка по имени Вики научилась повторять слова Amy (Эми), hello (привет), one-two-three (раз-два-три) и bye-bye (пока). Кроме того, Вики научилась подражать слону и волку.

Для того чтобы обучить животное повторять звуки, тренер сначала научил ее стандартному жесту "повторяй за мной". Этот жест используется в процессе дрессировки китов, которые учатся повторять трюки за другими особями, например, выпускать фонтанчик воды. После того, как Вики выучила жест, ее обучили повторять звуки. Первый набор звуков состоял из сигналов, подаваемых другой косаткой. Второй набор состоял из звуков, издаваемых другими животными, а третий — из слов человеческой речи. Некоторые звуки Вики повторяла уже с первой попытки, для других ей требовалось много попыток.

Несмотря на то, что в звуках, издаваемых Вики, чаще всего трудно опознать слова, независимые наблюдатели и акустический анализ записей подтвердили, что косатка хочет "сказать" именно это слово.

Конечно, Вики не использует слова по смыслу, а просто повторяет звуки за тренером. Тем не менее, это важный эксперимент, подтверждающий способности китообразных к обучению и объясняющий распространение их собственных "традиций".