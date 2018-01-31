В британском МИД просят не кормить служебного кота

Пальмерстон в последнее время стал хуже ловить мышей

В министерстве иностранных дел Великобритании попросили сотрудников перестать кормить служебного кота Пальмерстона, потому что это мешает выполнять его главную обязанность - ловить мышей. Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на The Telegraph.

По данным издания, в министерстве начали ходить слухи, что Пальмерстон стал хуже ловить мышей. Поэтому офис постоянного заместителя министра иностранных дел Саймона Макдональда разослал сотрудникам министерства письмо, в котором просил перестать кормить кота.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МИД Украины принял на службу кота Амбассадора

Источники отметили, что хотя персонал не заметил "изменений в талии Пальмерстона", высшее руководство, очевидно, пытается следить за рационом животного. Это и привело к слухам о неэффективности Пальмерстона в работе.

По официальным данным, за первый год службы кот поймал 27 грызунов. Речь идет о случаях, которые были замечены. Цифра может быть занижена, поскольку Пальмерстон мог ловить мышей, когда никто не видел.