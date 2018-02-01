Госдеп призвал Варшаву пересмотреть закон о "бандеризме"

Вашингтон призывает Польшу пересмотреть закон об институте национальной памяти.

Об этом говорится в заявлении официального представителя американского Государственного департамента Хезер Науерт, которое цитируют мировые СМИ.

Она отметила, что история Холокоста является болезненной и сложной, в частности, такие фразы как "польские лагеря смерти" являются неточными и вводящими в заблуждение.

"Мы обеспокоены тем, что если этот закон будет принят, то это может подорвать свободу слова и академический дискурс. Мы все должны быть осторожны, чтобы не препятствовать обсуждению темы Холокоста. Мы считаем, что открытые дебаты и просвещение являются лучшим средством противодействия неточным и болезненным высказываниям", - подчеркнула Науерт.

По ее словам, американские власти также обеспокоены последствиями для стратегических интересов и отношений Польши, в том числе с США и Израилем.

"Мы призываем Польшу пересмотреть законодательство на фоне его потенциального влияния на принципы свободы слова и на нашу способность быть эффективными партнерами", - подытожила Науерт.

В МИД Польши уже отреагировали на такие заявления Госдепа. В частности, там выразили надежду, что отношения между двумя странами останутся неизменными несмотря на принятый закон.

Напомним, Порошенко осудил польский закон о запрете "бандеризма".