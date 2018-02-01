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Главная » Мир » В Европе опасаются "слива" секретной информации Москве из-за прихода ультраправых к власти в Австрии, – СМИ

В Европе опасаются "слива" секретной информации Москве из-за прихода ультраправых к власти в Австрии, – СМИ

В Европе опасаются "слива" секретной информации Москве из-за прихода ультраправых к власти в Австрии, – СМИ
Фото: vedomosti.ru

Австрийский канцлер уверяет, что его правительство продолжит проевропейскую политику

01.02.18 725
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В Европе опасаются "слива" секретной информации Кремлю из-за прихода ультраправых к власти в Австрии. 

Об этом пишет InoPressa со ссылкой на The Daily Beast. 

В 2015 году на мероприятии в австрийском Шпильфельде, которое организовала ультраправая "Партия свободы", Хайнц-Кристиан Штрахе поделился с местными жителями "кое-какими разведданными об истинном числе джихадистов, которые проникали в Европу вместе с беженцами". 

"Его "эксклюзивная информация", утверждал он, исходила "с самого верха" российских разведслужб", - говорится в статье. Затем лидер "Партии свободы" (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе "отправился ужинать в пивную, где на стене висел портрет Владимира Путина".

Как пишет издание, теперь, в 2018 году, замеченный в связях с Россией лидер "Партии свободы" (FPÖ) Хайнц-Кристиан Штрахе занимает пост вице-канцлера Австрии, а его прокремлевская партия контролирует министерства обороны, внутренних дел и иностранных дел. 

По данным издания, на прошлой неделе канцлер Германии Ангела Меркель высказала канцлеру Австрии Себастиану Курцу опасения, связанные с тем, что FPÖ получит доступ к конфиденциальной информации, которой делятся между собой западные разведки, и "сольет" ее Москве. 

И хотя официальный Берлин отрицает эту информацию, подобные подозрения уже появлялись ранее. Как пишет The Daily Beast, ранее сотрудник австрийской разведки заявил в интервью газете Der Standard, что зарубежное сотрудничество и так уже сведено к минимуму, так как иностранные разведки "считают нас непрофессионалами". 

В статье также упоминается, что в "ультраправом журнале Info-Direkt, связанном с FPÖ, была опубликована статья, в которой утверждалось (на сей раз со ссылкой на "анонимный источник в австрийской военной разведке"), что США платили контрабандистам за доставку нелегальных мигрантов в Европу". 

"Журналом Info-Direkt управляет молодой австриец, специалист по рекламе, поместивший на обложке первого номера фото российского президента с заголовком "Хотим такого, как Путин". 

Как и другие западные ультраправые сайты, Info-Direkt пользуется услугами хостинга в России", - говорится в статье. 

Со своей стороны, канцлер Курц заверил, что его правительство продолжит проевропейскую политику. Он также выразил пожелание, что Австрия станет "страной наведения мостов" между Западной и Восточной Европой.

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