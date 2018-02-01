Если завтра война. Каким может быть ядерный конфликт КНДР с США

Взаимные угрозы, жёсткие обвинения и обиды — такова картина сегодняшних отношений между КНДР и США. Сотрудник калифорнийского Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис в статье для The Independent описал возможный сценарий ядерной войны между этими странами

Никто не хочет ядерной войны, ни КНДР, ни Южная Корея, ни тем более США. Лидеры этих стран прекрасно понимают последствия, которые она за собой повлечёт.

Однако Корейский полуостров продолжает жить в сумасшедшем ритме страстей, которые чаще накаляются, чем затухают. Эксперты не устают предупреждать: если напряжение не спадёт, здесь разразится война. Вот какой она будет по версии The Independent.

Блицкриг

2010 год считается одним из самых накалённых в отношениях между двумя Кореями. В марте 2010-го КНДР потопила южнокорейский корвет "Чхонан", в результате инцидента погибло 46 моряков. В ноябре того же года северокорейцы обстреляли южнокорейский остров, убив четырёх человек. Тогдашний президент Южной Кореи Ли Мён Бак приказал ВВС нанести ответный удар по объектам противника, находящимся в далёком тылу. Отговорить его от этой затеи смогли лишь США.

Такой безответной политики в 2019-м не будет, поскольку наверняка к тому времени КНДР зайдёт слишком далеко, уверен сотрудник Института международных исследований Миддлбери Джеффри Льюис. По его сценарию, в феврале 2019-го США направит на Корейский полуостров большое количество войск для масштабных военных учений, ведь в 2018 году их не будет — в Южной Корее пройдут Олимпийские игры.

В этот момент у южнокорейского авиалайнера возникнут неполадки с навигацией, и он залетит в воздушное пространство КНДР. Северокорейцы примут объект за американский бомбардировщик и собьют его. 250 человек, находящихся на борту, погибнут. Вскоре американский президент Дональд Трамп опубликует в своём Twitter пост, которым даст понять, что США вторгнутся в КНДР. Когда Ким Чен Ын учует прямую угрозу своему режиму, он решит совершить блицкриг в Южной Корее. К этому уже всё готово: в течение многих лет его солдаты отрабатывали ночные нападения на военные части США в Южной Корее и Японии, чтобы таким образом застать противника врасплох.

Правительства будут несколько лет уточнять данные о потерях и, наконец, придут к выводу, что погибло около 2 млн американцев, южнокорейцев и японцев

Если в предыдущие годы Пхеньян запускал ракеты исключительно в учебных целях, то март 2019-го станет месяцем полномасштабного нападения на врагов Ким Чен Ына.

В 2017 году разведка США оценила, что Северная Корея имеет до 60 ядерных боеголовок, выпуская ежегодно около 12 зарядов. Но американцы немного промахнулись. В 2019 году у Кима будет лишь 48 боеголовок.

В первые часы войны Северная Корея выпустит 36 ракет по американским военным базам, находящимся в основном около больших городов, таких как Сеул, Пусан в Южной Корее, а в Японии — Токио, Йокосука, Хиросима.

Некоторые из этих ракет не достигнут своих целей. Американские военные сообщат, что перехватили их, ведь в 2017 году, напоминает The Independent, Дональд Трамп сказал журналистам, что Южная Корея и Япония могут с лёгкостью перехватывать ядерные ракеты. Однако многие эксперты впоследствии заявят, что возможности перехвата сильно преувеличены. Нанесённые Северной Кореей удары разрушат целые городские районы. Медицинская инфраструктура не будет справляться с потоком пострадавших.

США не пронесёт

По прогнозу The Independent, в первый день войны Ким не нападёт на США. К тому же ракеты не достигнут американских авиабаз Кадена в Японии и Андерсена на острове Гуам, так что работа военных на этих базах продолжится. Для США их будет достаточно, чтобы вести войну. В то же время Белый дом примет решение не использовать ядерное оружие, поскольку американцы захотят убить Ким Чен Ына и уничтожить его ядерный арсенал, но спасти северокорейский народ.

Война продолжится, в её финале отрезанный от связи Ким, сидя в бункере, не будет знать, что происходит на самом деле. Не сомневаясь, что американцы давно обстреляли КНДР ядерными ракетами, оставшееся ядерное оружие он решит применить против Штатов.

Две трети выпущенных Пхеньяном ракет достигнут территории Соединённых Штатов.

Системы противоракетной обороны на Аляске и в Калифорнии не смогут справиться с ними, ведь ещё в 2014 году было заявлено об их неэффективности.

Одна ракета достигнет Манхэттена — на эту цель давно облизываются официальные государственные СМИ КНДР. Ещё две боеголовки попадут в пригород Вашингтона, одна поразит Перл-Харбор, расположенный на Гавайях. Городу Сан-Диего повезёт, так как две направленные на него ракеты не долетят, пишет The Independent.

Если в предыдущие годы Пхеньян запускал ракеты исключительно в учебных целях, то март 2019-го станет месяцем полномасштабного нападения на врагов Ким Чен Ына

Трамп, сидя в бункере своей резиденции Мар-а-Лаго, почувствует, как земля содрогнулась, когда ракета упадёт на город Юпитер во Флориде в 20 милях. Остальные две ракеты упадут в океан или на малонаселённые сельские районы.

Власти объявят, что прямое попадание по Манхэттену убило более миллиона человек. Ещё около 300 тысяч погибло под Вашингтоном. Удары по Юпитеру и Перл-Харбору — 20–30 тыс. жизней. Потери в Японии и Южной Корее — не менее 100 тыс. человек. Но это будут приблизительные данные, так как реальный масштаб катастрофы к тому времени будет неясен.

В последующие несколько часов после атаки Трампа проинформируют, что американские союзники убили Ким Чен Ына. Это окажется неправдой, однако северокорейский режим действительно падёт. Позже тело Кима, покончившего жизнь самоубийством, найдут в бункере. Правительства будут несколько лет уточнять данные о потерях и, наконец, придут к выводу, что погибло около 2 млн американцев, южнокорейцев и японцев.

По материалам: The Independent

Перевод Даниила Непочатова