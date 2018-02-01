Кому на планете жить хорошо. 4 ошибки, которые мешают прийти к богатству и успеху

Пока кто-то успешно отвоёвывает своё место под солнцем, другие бессильно наблюдают за чужим прорывом. При этом "вводные данные" — бэкграунд и социальный статус — у будущих везунчиков и аутсайдеров зачастую схожи. Так почему одни получают всё, а другие ничего? Этот вопрос вдохновил йельских преподавателей Эми Чуа и Джеда Рубенфельда на серию исследований. Выводами супруги-писатели поделились в книге The Triple Package (в украинском переводе "Три сили. Як виховують в успішних спільнотах").

Основная мысль, которую пытаются донести авторы, не нова: перенимай секреты тех, кем восхищаешься. Выделяя "везунчиков", авторы постарались похвалить сильные стороны как можно большего количества культурных групп.

В подборке Фокуса — вредные принципы, избегая которых можно ускорить путь к успеху.

Смиритесь с текущим положением вещей

"Принимай всё как есть" — правило, которое представители процветающих общин предпочитают игнорировать.

В 1960-х Соединённые Штаты накрыла волна кубинских беженцев. Большинство вынужденных переселенцев отправились в новую страну с пустыми карманами. "По состоянию на 1961 год всем, кто покидал Кубу, выдвигалось требование: уступить всё имущество государству. С собой они могли взять не больше пяти долларов", — поясняют Чуа и Рубенфельд.

Попав на материк, островитяне пережили настоящий культурный шок: многим пришлось с нуля осваивать английский, зарабатывать на жизнь тяжёлым физическим трудом, испытать все прелести дискриминации на расовой и этнической почве. Например, на домах, которые сдавались горожанами в аренду, часто висели таблички с надписью "Собакам и кубинцам вход воспрещён".

Многие успешные общины по умолчанию считают себя уникальными — и это помогает им добиваться ещё больших высот

Впрочем, "новых американцев" эти факторы не остановили, а лишь раззадорили. Мигранты проявляли нечеловеческую трудоспособность и неуёмное желание укрепить своё финансовое положение. Именно поэтому многие из них воплотили в жизнь пресловутую "американскую мечту". Своим детям и внукам переселенцы прививали правило не опускать руки, какой бы сложной ни казалась ситуация.

"Спустя всего 40 лет с момента прибытия беженцев в Соединённые Штаты общая прибыль их бизнесов превысила бюджетные поступления целого острова Куба", — суммируют Чуа и Рубенфельд. Кроме того, многие американцы кубинского происхождения работают в местных и федеральных органах власти.

Не считайте себя исключительными

Ошибка многих из нас — верить в то, что исключительность нужно заслужить. Многие успешные общины по умолчанию считают себя уникальными — и это помогает им добиваться ещё больших высот.

"Если в Соединённых Штатах и есть группа, которая добилась исключительного успеха в общепринятом смысле этого слова, то это мормоны", — убеждены авторы "Трёх сил". Несмотря на то, что прихожане Церкви Иисуса Христа Святых последних дней (как называют себя сами мормоны) составляют всего 1,7% населения США, за несколько десятилетий им удалось не только избавиться от ярлыка "сумасшедших сектантов", но и подняться на верхние ступеньки политических и корпоративных систем.

Если говорить о корпорациях, финансовый и генеральный директора American Express, Dell, Deloitte, JetBlue, Sears, Madison Square Garden — мормоны. По словам Чуа и Рубенфельда, количество американских политиков, открыто или тайно поддерживающих это религиозное течение, тоже растёт. В 2012-м один из них (мормонский епископ Митт Ромни) даже баллотировался в президенты США.

Мормоны из тех, кто искренне верит в собственную исключительность. Каждое поколение они обучают тому, что мир ждал именно их. "Если вы сидите в воскресной школе при мормонской церкви, можете услышать, как дети поют: я — дитя Бога, он послал меня сюда", — пишут Чуа и Рубенфельд.

Впрочем, установки об уникальности и исключительности, прибавляющие уверенности в собственных силах, были придуманы задолго до появления Церкви Иисуса Христа Святых последних дней.

"Вероятно, идею "избранного народа" изобрели евреи", — заявляют Чуа и Рубенфельд. По мнению писателей, заявление об уникальности с детства укрепляет в еврейском ребёнке чувство собственного достоинства и настраивает на достижение высоких результатов.

Излишне скромный сотрудник может показаться безынициативным и не наделённым лидерскими качествами

Чтобы не быть голословными, авторы приводят статистические данные: свыше пятой части нобелевских лауреатов — евреи. Пулитцеровскую премию в категории нон-фикшен получили 51%, а в категории художественной литературы — 13% евреев, 37% оскароносных режиссёров — представители этого народа. Притом что евреи составляют всего 0,2% населения мира.

"Что бы ни было основанием: божественная избранность, история, интеллект, мораль или "ничем не подтверждённое мировоззрение", — еврейское чувство определённой исключительности просуществовало три тысячи лет и вряд ли вскоре исчезнет", — убеждены авторы "Трёх сил".

Не занимайтесь саморекламой

"Американцы китайского происхождения подозрительно редко занимают верхние ступени в крупных корпорациях", — подмечают Чуа и Рубенфельд. Причина — пиетет перед властью, свойственный восточноазиатской культурой. Её неписанные законы не поощряют саморекламу и стремление руководить. Излишне скромный сотрудник со стороны может показаться безынициативным и не наделённым лидерскими качествами.

Неумение выгодно подать или похвалить себя объясняется строгим, почти спартанским воспитанием. "Почему только А вместо А+?" — допрашивают детей в китайских иммигрантских семьях. Такие родители могут назвать своего ребёнка Йелем или Принстоном — просто для того, чтобы он помнил, на какие достижение рассчитывает его семья.

Постоянное давление приводит к тому, что азиатская молодёжь испытывает нездоровый перфекционизм. "Несмотря на самые высокие баллы среди всех расовых групп у них самая низкая самооценка", — говорят исследования.

А вот индийская диаспора с удовольствием демонстрирует свои успехи. В Кремниевой долине американские индийцы запустили больше стартапов, чем любая другая иммигрантская группа. Кроме того, они активно участвуют в публичной сфере, медиа и политике. Хвалить и хвастать — полезно для карьеры.

Не воспитывайте в себе самоконтроль

Современная культура лелеет в каждом из нас недальновидного потребителя, приучает жить одним днём и искать лёгких путей. Тем, кто хочет добиться успеха, подобная модель поведения не подходит.

Отличительная черта воспитания в семьях успешных мигрантов — принцип "чи ку", что в переводе с китайского означает "съесть горькое"

"Америка любит говорить американцам: все равны, любите себя, живите здесь-и-сейчас. Тем временем успешные группы в Америке заявляют своим членам другое: вы способны на большие достижения, потому что принадлежите к особенной группе, но лично ты не дотягиваешь до этого уровня, потому должен контролировать себя, не поддаваться искушениям и самоутверждаться", — заявляют Чуа и Рубенфельд.

Один из ключевых секретов успеха — умение контролировать эмоции, порывы и желания. Отличительная черта воспитания в семьях успешных мигрантов — принцип "чи ку", что в переводе с китайского означает "съесть горькое". Авторы "Трёх сил" отмечают: для юных американских азиатов многочасовые занятия в оркестре или изнуряющее "ковыряние" в алгебраических формулах — нечто само собой разумеющееся. "Дети китайских иммигрантов развивают более сильные навыки дисциплины и настойчивости, чем их неазиатские ровесники — и сами они в целом воспринимают эти навыки как "преимущество в учёбе", — поясняют писатели.

Чуа и Рубенфельд убеждены: в ближайшем будущем подобная беспрестанная работа над собой принесёт долгожданные плоды.