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Главная » Мир » В РФ похвалили Польшу за запрет "бандеровской идеологии" и осудили за "неприкрытую русофобию"

В РФ похвалили Польшу за запрет "бандеровской идеологии" и осудили за "неприкрытую русофобию"

В РФ похвалили Польшу за запрет "бандеровской идеологии" и осудили за "неприкрытую русофобию"
Франц Клинцевич / Фото: РИА Новости

Франц Клинцевич считает, что оба вида национализма одинаково опасны для общества

01.02.18 54
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Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич одобрил принятие в Польше закона, который вводит наказание за отрицание преступлений украинских националистов, но заявил, что документ носит "избирательный характер". Об этом сообщает РИА Новости.

"Закон носит избирательный характер. Резко осуждается чужой национализм, пропаганда бандеровской идеологии становится уголовным преступлением, с чем мы, разумеется, не можем не согласиться. Вместе с тем делается вид, что не существует своего национализма, одним из проявлений которого сегодня выступает неприкрытая русофобия", - заявил он.

По мнению Клинцевича, эти оба вида национализма "одинаково опасны для польского общества".

Напомним, Сенат Польши без изменений поддержал обновленный закон об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

Закон также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Закон вступит в силу после подписания президентом Польши.

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