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Главная » Мир » Швейцария ввела санкции против "дочки" российского Газпромбанка

Швейцария ввела санкции против "дочки" российского Газпромбанка

Швейцария ввела санкции против "дочки" российского Газпромбанка
Фото: censor.net.ua

Gazprombank (Switzerland) Ltd недостаточно противодействовал возможному отмыванию денег

01.02.18 145
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Швейцарский регулятор рынка FINMA по итогам расследования данных "Панамских документов" ввел санкции в отношении дочерней компании российского Газпромбанка из-за недостаточного противодействия возможному отмыванию денег.

В распространенном в четверг, 1 февраля, сообщении регулятор отметил, что в качестве наказания ограничил право банка привлекать новых частных клиентов до дальнейшего распоряжения. Операции уже имеющихся клиентов будут находиться под особым присмотром, передает DW.

Gazprombank (Switzerland) Ltd, по данным FINMA, недостаточно тщательным образом проверял транзакции с повышенным риском отмывания средств, чем нарушал соответствующие требования.

Регулятор наказал также PKB Privatbank SA Lugano из-за недостаточной проверки транзакций в контексте коррупционного дела вокруг бразильского нефтяного концерна Petrobras и строительной компании Odebrecht. FINMA заявил, что завершил расследование на базе данных "Панамских документов".

Gazprombank (Switzerland) Ltd в пресс-релизе отметил, что принимает решение регулятора, но в то же время подчеркнул, что претензии FINMA касаются преимущественно нарушений, совершенных еще до 2009 года, - до времени, когда российский Газпромбанк купил учреждение и впоследствии переименовал его. Ранее банк назывался Russian Commercial Bank Ltd и принадлежал российскому банку VTB.

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