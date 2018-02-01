В России посадили в тюрьму экс-губернатора за взяточничество

Суд в Москве приговорил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых за взяточничество в особо крупных размерах к восьми годам колонии строгого режима. Об этом сообщает Интерфакс.

Экс-губернатор был признан виновным в получении 400 тыс. евро в качестве взятки от бизнесмена Юрия Судгаймера.

Белых также назначен штраф в размере двухкратного размера полученной взятки - более 48 млн рублей.

В то же время суд оправдал экс-губернатора по одному из эпизодов дела.

"Суд выносит оправдательный приговор в отношении Белых по эпизоду получения взятки от (Альберта) Ларицкого", - огласила судья.

Как следует из приговора, суду не было представлено иных доказательств получения кировским экс-губернатором 200 тыс. евро от Ларицкого, кроме показаний бывшего заместителя главы региона - Сергея Щерчкова, через которого Белых якобы передавались денежные средства.

В срок наказания экс-губернатору был зачтен срок его нахождения под арестом с 25 июня 2016 года.

Прокурор ранее просила для Белых 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 100 млн рублей.

Напомним, в июне 2016 года Никита Белых был задержан сотрудниками ФСБ в Москве при получении 150 тыс. евро от предпринимателя Юрия Зудхаймера. В уголовном деле, заведенном против бывшего губернатора, фигурировали три эпизода получения взяток на общую сумму в 600 тысяч евро, от Зудхаймера и Ларицкого.

Свою вину Белых не признал, утверждая, что против него была организована провокация, а деньги от предпринимателя предназначались на избирательную кампанию и благоустройство Кирова.