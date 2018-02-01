Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » В России посадили в тюрьму экс-губернатора за взяточничество

В России посадили в тюрьму экс-губернатора за взяточничество

В России посадили в тюрьму экс-губернатора за взяточничество
Никита Белых / Фото: РИА Новости / Владимир Песня

Никиту Белых признали виновным в получении 400 тыс. евро взятки

01.02.18 76
010

Суд в Москве приговорил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых за взяточничество в особо крупных размерах к восьми годам колонии строгого режима. Об этом сообщает Интерфакс.

Экс-губернатор был признан виновным в получении 400 тыс. евро в качестве взятки от бизнесмена Юрия Судгаймера.

Белых также назначен штраф в размере двухкратного размера полученной взятки - более 48 млн рублей.

В то же время суд оправдал экс-губернатора по одному из эпизодов дела.

"Суд выносит оправдательный приговор в отношении Белых по эпизоду получения взятки от (Альберта) Ларицкого", - огласила судья.

Как следует из приговора, суду не было представлено иных доказательств получения кировским экс-губернатором 200 тыс. евро от Ларицкого, кроме показаний бывшего заместителя главы региона - Сергея Щерчкова, через которого Белых якобы передавались денежные средства.

В срок наказания экс-губернатору был зачтен срок его нахождения под арестом с 25 июня 2016 года.

Прокурор ранее просила для Белых 10 лет колонии строгого режима со штрафом в 100 млн рублей.

Напомним, в июне 2016 года Никита Белых был задержан сотрудниками ФСБ в Москве при получении 150 тыс. евро от предпринимателя Юрия Зудхаймера. В уголовном деле, заведенном против бывшего губернатора, фигурировали три эпизода получения взяток на общую сумму в 600 тысяч евро, от Зудхаймера и Ларицкого.

Свою вину Белых не признал, утверждая, что против него была организована провокация, а деньги от предпринимателя предназначались на избирательную кампанию и благоустройство Кирова.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В РФ похвалили Польшу за запрет "бандеровской идеологии" и осудили за "неприкрытую русофобию"Союз, которого не было. Почему СССР оказался фантомомОдесского депутата, предлагавшего взятку агенту НАБУ, отпустили под залог в 2 млн грн

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 13323
  2. Не злите Брюссель. Хьюг Мингарелли о евроинтеграции и войне против НАБУ 8460
  3. Бой под Крутами: мифы и факты. Как это было 100 лет назад 11214
  4. 10 лет спустя. Какой может стать Украина к 2028 году 4852
  5. Откуда приходит солнце. Мифы и правда о Японии и японцах 4216
  6. Цензурный Сталинград. Как запретить неприятное и обидное 4836
  7. Ушла в Земноморье. Что оставила после себя Урсула Ле Гуин 3759
  8. Сестра Сенцова. Наталья Каплан о брате, слежке ФСБ и играх политиков 3192
  9. Загадки человечества. Топ-5 необъяснимых явлений 7230
  10. Это полный провал. Фильмы и сериалы, не выдержавшие тест на толерантность 36611
  1. Roshen подал в суд на Ашан из-за Киевского торта 23623 / 31256
  2. Кличко заявил о начале строительства в Киеве еще одного моста 3730 / 3963
  3. Минобразования запретило родительские комитеты в школах 3311 / 3654
  4. Входы и выходы в Кабмин перекрыли военные пенсионеры 2268 / 9358
  5. Союз, которого не было. Почему СССР оказался фантомом 1983 / 2711
  6. МКС поднялась на 600 метров 1955 / 2295
  7. В правительстве назвали регионы, которые лидируют по темпам децентрализации 1767 / 1980
  8. В Одессе мужчина украл из супермаркета сотню "Kinder сюрпризов" 1670 / 2072
  9. Полиция завершила расследование дела о смертельном ДТП в Харькове 1592 / 2675
  10. Правый крен. Почему польский антибандеровский закон и украинские нацдружины стоят друг друга 1552 / 1663
  1. Союз, которого не было. Почему СССР оказался фантомом 45 / 2711
  2. Roshen подал в суд на Ашан из-за Киевского торта 36 / 31256
  3. Минобразования запретило родительские комитеты в школах 17 / 3654
  4. Император уюта. Жизнь и бизнес основателя IKEA Ингвара Кампрада 14 / 1258
  5. Украинские СМИ и болельщики на ЧМ в Россию официально не поедут 7 / 1345
  6. Комната страха. Как говорить с детьми о смерти 7 / 13323
  7. Спящий режим. Почему украинцы впали в апатию 7 / 3481
  8. Главы трех российских спецслужб тайно летали в ЦРУ накануне оглашения "кремлевского доклада", - СМИ 6 / 1614
  9. Загадки человечества. Топ-5 необъяснимых явлений 6 / 7230
  10. Путин почему-то назвал российский авиационный полк в честь столицы Эстонии 6 / 1519
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.