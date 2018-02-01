В ОБСЕ призвали Дуду наложить вето на закон о запрете "бандеризма"

История - это вопрос независимых научных исследований, а не судебного решения

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир считает, что обновленный польский закон об Институте национальной памяти нарушает международные обязательства страны по защите свободы выражения мнений. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"У меня есть серьезные опасения по поводу закона, который криминализирует высказывания об исторических событиях. Хотя мы все понимаем тонкость касательно вопросов исторических событий, свобода выражения имеет особое значение для историков и ученых. История - это вопрос независимых научных исследований и свободного обсуждения, а не судебного решения", - подчеркнул он.

Дезир считает, что закон необходимо отменить в связи с непропорциональным ограничением свободы выражения взглядов. Он отметил, что криминальная ответственность может наступать только за заявления, которые подстрекают к насилию или дискриминации.

Он напомнил, что законы, которые наказывают за выражение мнений об исторических фактах, несовместимы с международными обязательствами относительно свободы слова.

"Я надеюсь, что для защиты свободы слова президент наложит вето на закон", - подытожил Дезир.

Напомним, Сенат Польши без изменений поддержал обновленный закон об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

Закон также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Закон вступит в силу после подписания президентом Польши.