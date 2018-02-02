Токио резко отреагировал на решение Москвы разместить военную авиацию на Курилах

Япония считает, что для фундаментального урегулирования вопроса необходимо "решение самой территориальной проблемы"

Япония отреагировала на решение правительства РФ разместить военную авиацию на острове Курилськой гряды Итуруп.

Об этом сообщает РБК.

В Токио заявили, что решение правительства России допустить авиацию Минобороны на Итуруп противоречит позиции Японии.

"Мы считаем, что данное событие может привести к укреплению военной силы России на четырех островах, и это противоречит позиции Японии", - говорится в ответе посольства на запрос РБК.

В японском посольстве добавили, что для фундаментального урегулирования вопроса необходимо "решение самой территориальной проблемы".

Также Япония и впредь намерена вести переговоры с Россией, чтобы заключить мирный договор путем решения вопроса принадлежности этих островов.

Отметим, 30 января правительство РФ добавило аэродром острова Итуруп в перечень "аэродромов совместного базирования", разрешив базироваться там военной авиации.

Напомним, Япония и Китай решили возобновить обмен военными.