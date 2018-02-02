Токио резко отреагировал на решение Москвы разместить военную авиацию на Курилах

Япония отреагировала на решение правительства РФ разместить военную авиацию на острове Курилськой гряды Итуруп.
Об этом сообщает РБК.
В Токио заявили, что решение правительства России допустить авиацию Минобороны на Итуруп противоречит позиции Японии.
"Мы считаем, что данное событие может привести к укреплению военной силы России на четырех островах, и это противоречит позиции Японии", - говорится в ответе посольства на запрос РБК.
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В японском посольстве добавили, что для фундаментального урегулирования вопроса необходимо "решение самой территориальной проблемы".
Также Япония и впредь намерена вести переговоры с Россией, чтобы заключить мирный договор путем решения вопроса принадлежности этих островов.
Отметим, 30 января правительство РФ добавило аэродром острова Итуруп в перечень "аэродромов совместного базирования", разрешив базироваться там военной авиации.