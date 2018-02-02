В Беларуси журналистов российского издания признали виновными в разжигании национальной розни

Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко приговорили к 5 годам лишения свободы с отсрочкой в три года

В пятницу, 2 февраля, Минский городской суд признал виновными в разжигании национальной розни трех авторов российского информагентства REGNUM Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко и приговорил их к 5 года лишения свободы с отсрочкой в три года каждого. Об этом сообщает БЕЛТА.

В течение срока отсрочки исполнения приговора за осужденным осуществляется профилактическое наблюдение, на него возлагаются определенные обязанности и требования. Если он не выполняет эти требования, то по представлению органа, осуществляющего контроль за поведением осужденного, суд может отменить отсрочку исполнения наказания и направить человека для отбывания наказания, назначенного приговором.

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Фигурантов дела задержали в декабре 2016 года после публикаций на российских информационных ресурсах. Материалы выходили под псевдонимами Николай Радов, Павел Юринцев, Алла Бронь, Артур Григорьев. Согласно выводам Республиканской экспертной комиссии, в материалах авторы ставили под сомнение суверенитет Беларуси, в текстах содержатся оскорбительные высказывания в адрес белорусского народа, его истории, языка, культуры.