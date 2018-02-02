Расширение экономических санкций против РФ может навредить американскому бизнесу, - Минфин США

Введение санкций против российского госдолга может иметь непредсказуемые последствия и оказать негативное влияние не только на экономику России, но и на американских инвесторов. Об этом говорится в докладе Министерства финансов США, передает Русская служба ВВС.

Ранее аналитики отмечали, что ожидание запрета на покупку облигаций российского госдолга давит на рынок и на рубль.

Минфин США пришел к выводу, что российская экономика сегодня тесно связана с международным бизнесом и зарубежными инвесторами, поэтому расширение экономических санкций может повлиять как на американские, так и на мировые финансовые рынки.

"Учитывая размер российской экономики, ее связи и влияние на мировом финансовом рынке, а также строгое соблюдение американских санкций глобальными компаниями, значение и масштаб последствий расширения санкций в отношении суверенного долга [России] и деривативов неизвестен, и последствия может почувствовать на себе как Россия, так и американские инвесторы и компании", - говорится в заявлении.

При этом в Минфине считают, что в случае присоединения ЕС к американским санкциям это влияние могло бы быть меньше.