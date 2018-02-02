В Канаде раскритиковали польский закон об Институте национальной памяти

Документ может негативно повлиять на свободу слова в стране

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд считает, что новый польский закон об Институте национальной памяти может негативно повлиять на свободу слова в стране. Об этом она написала в Twitter.

"Канада обеспокоена возможным влиянием на свободу слова польского законопроекта о соучастии в Холокосте. Мы призываем уважать научные исследования и обеспечить открытость дискуссий и образования об ужасах нацистских лагерей смерти", - отметила Фриланд.

Напомним, Сенат Польши без изменений поддержал обновленный закон об Институте национальной памяти, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов.

Закон также предусматривает штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

Закон вступит в силу после подписания президентом Польши.