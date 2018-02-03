США представили новую ядерную доктрину

Министерство обороны США опубликовало Обзор ядерной политики страны. В резюме к документу в Пентагоне отметили, что со времени публикации доклада в 2010 году "ситуация в плане глобальных угроз, в том числе все более явных ядерных угроз со стороны потенциальных противников, заметно ухудшилась".



В ведомстве заявили, что другие страны, в том числе Россия и Китай, пополняют свои арсеналы новыми видами ядерных средств, усиливают роль ядерных сил в своих стратегиях и планах и "ведут себя все более агрессивно".

"Северная Корея продолжает свои незаконные действия, направленные на усиление ракетно-ядерного потенциала, что является прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Иран согласился на ограничения своей ядерной программы, предусмотренные Совместным всеобъемлющим планом действий. Тем не менее, он сохраняет значительную часть потенциала и технические возможности, необходимые для создания ядерного оружия в течение года с момента принятия соответствующего решения", – говорится в резюме.

В документе указано, что для решения новых задач, предусмотренных стратегией, правительство США выделяет дополнительные средства на отдельные компоненты программы замены ядерного потенциала, чтобы "повысить гибкость и боеспособность ядерных сил США". Эти дополнительные ресурсы должны повысить эффективность ядерного сдерживания, "лишив потенциальных противников иллюзий, что ограниченное использование ядерного оружия может позволить им получить преимущество перед США и союзниками".

"Уверенность России в том, что, использовав первыми ядерное оружие, в том числе оружие малой мощности, можно получить такое преимущество, отчасти основана на представлении Москвы, что обладание большим количеством и разнообразием нестратегических ядерных средств обеспечивает превосходство в кризисной ситуации или в условиях более ограниченного конфликта", – говорится в документе.

Напомним, США планируют разработку двух новых видов ядерного оружия.