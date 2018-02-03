В США предъявили обвинение продавцу патронов для стрелка из Лас-Вегаса

Жителю Аризоны Дугласу Хэилу предъявили обвинение в продаже бронебойных патронов для стрелка из Лас-Вегаса, убившего 58 человек.



Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

Мужчине были предъявлены обвинения в производстве и продаже боеприпасов без лицензии. Отмечается, что Хэил стал первым, кому были предъявлены обвинения в связи со стрельбой в Лас-Вегасе.

Напомним, в ночь на 2 октября Стивен Пэддок открыл стрельбу из своего номера в гостинице по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки "Route 91" в Лас-Вегасе. В результате происшествия погибли 59 человек и 527 пострадали.