В Италии неизвестный открыл огонь из автомобиля по прохожим

Нападение могло быть совершено на почве расовой нетерпимости, так как все раненые - иностранцы

В итальянском городе Мачерата неизвестный открыл огонь по прохожим, ранив по меньшей мере четырех мигрантов.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

"Мужчина открыл огонь по прохожим в итальянском городе Мачерата в субботу, ранив по меньшей мере четырех африканских мигрантов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нападение могло быть совершено на почве расовой нетерпимости, так как все раненые - иностранцы.

Мэр Мачераты обратился к местным жителям с просьбой остаться в закрытых помещениях, пока человек, стрелявший из автомобиля по людям, не будет пойман.

Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на АР, позднее итальянские власти подтвердили задержание стрелявшего.

Напомним, во Франции задержаны подозреваемые в поставке оружия для атаки на Charlie Hebdo.