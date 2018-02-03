В гостях у сказки. Топ-5 лучших отелей 2017 года по версии TripAdvisor

Главный мировой travel-советчик, портал TripAdvisоr, назвал победителей премии Travellers’ Choice. Её присуждают, исходя из отзывов реальных путешественников, учитывая такие критерии, как уровень обслуживания, качество и удовлетворённость клиентов

Viroth's Hotel (Камбоджа)

Цена: от $149*

Сиемреап — курортный город на северо-западе Камбоджи. Гостиница Viroth’s Hotel расположена в самом его центре. Но от городской суеты отель отделён вертикальным садом и буквально утопает в зелени. Номера оформлены с использованием натуральных материалов и элементов традиционного камбоджийского декора. Расстояние от отеля до храмового комплекса Ангкор-Ват, внесённого в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — всего 6,4 км.

Tulemar Bungalows & Villas (Коста-Рика)

Цена: от $325

Tulemar — рекреационный комплекс, который занимает 13 га в районе Мануэль-Антонио, старейшем курорте Коста-Рики, и включает свыше 50 вариантов бунгало и приватных вилл. Даже самые скромные апартаменты здесь предполагают высочайший комфорт, а также прекрасный вид на буйную тропическую растительность и девственный пляж. Поблизости расположен национальный парк, где обитают обезьяны, ленивцы, лягушки и множество видов птиц.

Umaid Bhawan Palace Jodhpur (Индия)

Цена: от $675

Тот случай, когда слово Palace в названии соответствует действительности. Umaid Bhawan — дворец, построенный с 1928-го по 1943 год и получивший название в честь своего создателя, махараджи Умаид Сингха. Дворец-отель расположен в Джодхпуре (центр штата Раджастхан) и окружён садом площадью 10,5 га. Номера выдержаны преимущественно в стиле ар-деко и полностью соответствуют понятию luxury. Если из такого номера всё же захочется выйти, в Джодхпуре можно посмотреть старинную крепость Мехрангарх и мемориал Джасван Тхада.

Hanoi La Siesta Hotel & Spa (Вьетнам)

Цена: от $112

Простой и элегантный отель расположен в самом сердце Ханоя — районе Хоанкьем, известном своим одноимённым озером, которое считается исторической и культурной достопримечательностью Вьетнама. Hanoi La Siesta Hotel & Spa находится в 300 м от старых городских ворот и в 500 м от храма Нгок-Сон и рынка Донг-Суан: идеальная локация, если хочется посмотреть город.

Gili Lankanfushi (Мальдивы)

Цена: от $1500

Роскошный отельный комплекс в экостиле, состоящий из отдельных резиденций и вилл, расположен на острове Ланканфуши, принадлежащем Северному атоллу Мале. Сказочное место для дайвинга, сноркелинга и расслабления. А чтобы релакс был полным, к каждому Робинзону здесь приставляют персонального «мистера Пятницу»: 24/7 этот ассистент готов выполнить любое пожелание гостя.

* Цены приведены за ночь за номер для двух человек на середину февраля. Источники: booking.com и сайты отелей