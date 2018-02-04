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Главная » Мир » Китайцам будут доплачивать за брак

Китайцам будут доплачивать за брак

Китайцам будут доплачивать за брак
Фото: RusVesta.ru

Предусмотрены субсидии для свадебных путешествий, ремонта квартиры, покупки автомобиля

04.02.18 1022
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Администрация города Тайюань (провинция Шаньси) предлагает молодоженам денежные компенсации за регистрацию брака.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на SupChina.

Программу ведет Фонд компенсации свадебных расходов, которым управляет Ассоциация социальных работников Китая. Он помогает молодоженам, находящимся в браке не более года.

Участники программы компенсации могут получить 3 юаня ($0,5) с каждого грамма массы золотых колец. 500 юаней ($79) составит кешбэк за каждый приобретенный автомобиль, а на другие услуги предоставят скидку в размере 5%. Также предусмотрены субсидии для свадебных путешествий и ремонта квартиры.

Фонд был основан в июне 2017 года. За полгода действия программы более тысячи пар получили обещанные субсидии. Власти ожидают, что в 2018 году программа начнет действовать на территории всей провинции. Денежный фонд должен вырасти до 98 млн юаней.

Напомним, книга рекордов Гиннеса зарегистрировала самых низких молодоженов.

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